В Хабаровске 3 декабря состоится XIX краевой Гражданский форум «Главное — люди!», который объединит представителей общественных организаций, волонтёров, бизнеса и органов власти. В программе предусмотрено более 20 тематических площадок, семь выставок и мастер-классы, сообщили в министерстве внутренней и информационной политики Хабаровского края.

В этом году форум приурочен ко Дню Неизвестного Солдата и Международному дню инвалидов. Во время торжественного открытия наградят победителей конкурса «Благотворитель года», авторов пяти лучших социальных проектов региона и представителей некоммерческих организаций.

Участники обсудят развитие волонтёрского движения, поддержку общественных инициатив, сохранение культурных традиций и работу территориального общественного самоуправления. Отдельные площадки посвятят медицинской реабилитации, адаптивному спорту и созданию доступной среды для людей с инвалидностью.

Гражданский форум проводится в Хабаровском крае с 2014 года. Принять участие в мероприятии могут все желающие, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте.