В Хабаровском крае выявлены случаи природно-очаговых инфекций, переносчиками которых являются грызуны. В связи с этим владельцев частных домов призвали принять меры против распространения мышей и крыс, сообщили в администрации Советско-Гаванского округа со ссылкой на краевой Роспотребнадзор.

Территория округа является природным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Особую опасность представляет осенне-зимний период, когда грызуны в поисках тепла и пищи перебираются в жилые дома, подвалы и хозяйственные постройки.

Для борьбы с грызунами жителям рекомендуют одновременно обрабатывать все помещения и прилегающие территории. В жилых комнатах предпочтительно использовать механические ловушки, а специальные отравленные приманки необходимо размещать в закрытых контейнерах, недоступных для детей и домашних животных.

Особое внимание следует уделить профилактике повторного появления вредителей. Владельцам частных домов рекомендуют заделать щели и отверстия в фундаменте, установить металлические сетки на вентиляционные отверстия, а продукты питания и корма для животных хранить в герметичных ёмкостях.