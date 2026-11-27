Хабаровский край — один из 53 регионов России, где в 2026–2027 учебном году заявление на ЕГЭ можно подать дистанционно, через портал «Госуслуги». Крайний срок — 1 февраля 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе краевого правительства

При заполнении заявления на портале участник сам указывает предметы, которые будет сдавать. Сервис открыт для выпускников текущего года, экстернов и тех, кто окончил школу раньше; подать заявление могут также студенты колледжей и учащиеся иностранных школ — и те, кто уже получил среднее общее образование, и те, кто завершит его в этом учебном году. В Хабаровском крае новой возможностью за первые дни после запуска воспользовались 30 человек, сообщили в министерстве образования и науки региона.

Подать заявление можно самостоятельно — нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». За несовершеннолетнего это вправе сделать родители или законные представители.

Участникам с ограничениями по здоровью вместо ЕГЭ доступен государственный выпускной экзамен (ГВЭ) либо сочетание обеих форм. Выбор формы экзамена появляется прямо при подаче заявления.

По опубликованному в октябре проекту расписания экзамены пройдут в три периода: досрочный — с 19 марта по 19 апреля 2027 года, основной — с 1 июня по 9 июля, дополнительный — с 3 по 24 сентября.