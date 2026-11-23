В Хабаровском крае семь юных пилотов дронов представили регион на всероссийском чемпионате «Пилоты будущего» в Москве. Они вошли в число 500 лучших участников из 89 регионов страны, сообщает пресс-служба правительства края.

Соревнования проходили с 18 по 21 ноября на «Навка Арене». Хабаровский край представляли активисты Движения Первых: Владислав Не, Прохор Федотов и Вагаб Магомедов из Комсомольска-на-Амуре, а также Даниэль Кудрин, Даниил Никишин, Дмитрий Концеал и Марк Новожилов из Верхнебуреинского района.

Чтобы попасть на всероссийский этап, ребята прошли региональный отбор, продемонстрировав навыки управления беспилотниками и техническую подготовку.

Участникам предстояло соревноваться в пяти дисциплинах: «Класс 75», «дрон-баскетбол», «скоростной мониторинг», «технический симулятор» и «сборка дрона». Испытания требовали не только точности и скорости, но и умения быстро принимать решения.

Лучший результат среди представителей края показал Даниэль Кудрин из Верхнебуреинского района — он занял 12-е место. Вагаб Магомедов из Комсомольска-на-Амуре стал 90-м.

«Я занял 12-е место, и считаю это хорошим результатом, хотя всегда хочется большего. На соревнованиях было много сложных испытаний, где важны не только скорость, но и точность, концентрация и умение быстро принимать решения», — рассказал Даниэль Кудрин.

Помимо состязаний, для участников организовали экскурсии, знакомство с современными беспилотными технологиями и встречи с представителями спортивного сообщества.

Чемпионат организовали Движение Первых и Федерация гонок дронов России при поддержке Минспорта РФ. Он направлен на развитие интереса детей и молодёжи к беспилотным авиационным системам, техническим профессиям и гонкам дронов.

Соревнования прошли в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного президентом России Владимиром Путиным.