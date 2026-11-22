В Хабаровском крае предложили изменить порядок лишения лицензий управляющих компаний, которые систематически нарушают права жильцов. Региональные жилищные инспекторы выступили за возможность аннулировать разрешения без длительных судебных разбирательств, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Инициативу представили на Всероссийском форуме контрольных органов, который проходил в Хабаровске с 19 по 21 ноября. Как пояснил представитель краевой жилищной инспекции Станислав Агафонов, сейчас даже после серьёзных нарушений управляющая компания может продолжать работу больше полугода, пока суд рассматривает дело и его решение вступает в силу.

Всё это время недобросовестная организация сохраняет лицензию и может принимать под управление новые многоквартирные дома. Жильцы при этом продолжают зависеть от компании, к качеству работы которой уже возникли серьёзные претензии. В Хабаровском крае предложили сократить этот срок и ускорить отстранение таких организаций от управления жильём.

Предлагаемый механизм предусматривает аннулирование лицензии во внесудебном порядке, если из-за допущенных нарушений компания потеряла право управлять 15% своего жилого фонда. По мнению хабаровских специалистов, такая мера позволит быстрее защищать собственников квартир и не допускать дальнейшего расширения деятельности недобросовестных УК.

Инициативу обсудили представители федерального Минстроя и жилищных инспекций других регионов. В ходе дискуссии прозвучали и замечания о необходимости защищать права добросовестных управляющих организаций, чтобы ускоренное лишение лицензий не стало инструментом необоснованного давления на бизнес.

Предложения хабаровской делегации получили положительный отклик и будут учтены при дальнейшей работе над совершенствованием жилищного надзора. Пока внесудебное аннулирование лицензий остаётся инициативой, для реализации которой потребуется изменение действующего порядка.