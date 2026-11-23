В Хабаровске в рамках подготовки Волочаевской котельной Хабаровской ТЭЦ-2 АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) к отопительному сезону выполнены работы по повышению надежности системы водоподготовки.

На газовой котельной, которая обеспечивает теплом около 2,2 тысяч потребителей, заменили на новые катионные фильтры с современными системами автоматики. Они предназначены для удаления кальция и магния с помощью ионного обмена. Система химводочистки полностью автоматизирована и позволяет убрать тяжелые частицы из воды, что положительно сказывается на эксплуатационных качествах котельной.

«Система водоподготовки позволяет удалить тяжелые взвеси из сетевой воды. Таким образом мы продлеваем срок эксплуатации наших тепловых систем, на которых не оседает лишний налет. Можно сказать, что мы не позволяем оборудованию достигнуть такого состояния, какое иногда наблюдается внутри старых чугунных радиаторов. Если не делать водоподготовку, то со временем пропускная способность труб снизится и котельная начнет расходовать больше газа и станет менее эффективной», — сказал заместитель главного инженера СП «Хабаровская ТЭЦ-2» Сергей Кирсанов.

Также в рамках подготовки Волочаевской котельной к зиме было проведено обслуживание котельного оборудования, произведена замена запорной арматуры и восстановление обмуровки.