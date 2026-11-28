В Советской Гавани Хабаровского края завершили расследование трёх уголовных дел о незаконном хранении наркотиков. Обвинительные заключения направлены в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурантами стали трое местных жителей в возрасте 27 и 30 лет. Их задержали в сентябре сотрудники регионального управления ФСБ во время рейдовых мероприятий.

Как установили полицейские, мужчины отправились на автомобиле в лес за дровами. Там они обнаружили поляну с дикорастущей коноплёй и решили собрать растения для личного употребления. Каждый сложил свою добычу в отдельный пакет.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются каннабисом. Общая масса составила около одного килограмма.

В отношении каждого мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сейчас расследование окончено, дела с утверждёнными обвинительными заключениями переданы в суд. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.