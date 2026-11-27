28 ноября «СКА-Нефтяник» проведёт домашний матч чемпионата России по хоккею с мячом. Армейцы встречаются с архангельским «Водником». Начало матча в арене «Ерофей» в 13:00, сообщает hab.aif.ru.

Армейцы только недавно завершили выездную серию, в которой взяли четыре очка из четырёх возможных. В обоих матчах хабаровская команда нанесла разгромные поражения «Волге» и «Ак Барс-Ракете». В настоящее время «СКА-Нефтяник» после 6 игр возглавляют занимают первое место в турнирной таблицы Суперлиги. В активе армейцев 12 очков. Столько же у других лидеров регулярного чемпионата — «Кузбасса» и «Байкальских соколов».

«Водник» в текущем чемпионате идёт на шестой строчке. У архангельского клуба 3 победы и 3 поражения в 6 турах. Команда положила в копилку 6 очков. В предыдущем матче «Водник» встречался с «Кузбассом» на своём льду. Хозяева вели с двойным преимуществом, но в итоге упустили победу — кемеровчане выиграли со счётом 3:2.

«СКА-Нефтяник» и «Водник» встречались в текущем сезоне в рамках Кубка России. Армейцы одолели в том матче команду из Архангельска со счётом 7:3.

Всего же за свою историю команды из Хабаровска и Архангельска встречались 110 раз в рамках чемпионатов страны. Хабаровские хоккеисты занесли себе в актив 62 победы, в 15 матчах была зафиксирована ничья. 33 победы одержал «Водник».

Напомним, что перед стартом чемпионата состав «СКА-Нефтяника» пополнил многолетний лидер «Водника» Евгений Дергаев.