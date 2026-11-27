В Хабаровске модернизируют трамвайную инфраструктуру. МУП «Городской электрический транспорт» закупило два специализированных вагона для обслуживания контактной сети — они нужны, чтобы трамваи ходили без сбоев, сообщили в пресс-службе мэрии.

Техника приобретена в рамках обновления материально-технической базы, за счёт собственных средств предприятия. Сумма — свыше 2 млн рублей за оба вагона.

Директор МУП «ГЭТ» Дмитрий Кузнецов пояснил: износ спецтехники, которая обслуживает контактную сеть, превысил 100 %, поэтому покупка — не плановое обновление, а вынужденная мера. Оба вагона прошли капитальный ремонт, их состояние почти как у новых. Сейчас идут испытания и подготовка к выходу на линию; через две-три недели машины должны начать работать. Один из вагонов особенно важен — он позволяет замерять реальное состояние контактной сети, вовремя замечать отклонения и возвращать параметры к норме. От этого напрямую зависят безопасность движения и надёжность токоприёмников.

Параллельно предприятие продолжает обновлять базу, хотя электроэнергия, запчасти и прочие ресурсы дорожают. Задача — держать устойчивую работу, вовремя обслуживать подвижной состав и стабильно выпускать транспорт на линию.

Начальник управления промышленности и транспорта администрации Хабаровска Владимир Ощановский отметил: трамвай остаётся социальным и востребованным видом транспорта — пассажиропоток за последние годы вырос на 20–23 %, в том числе благодаря обновлению парка (город получил 13 новых трамваев). Развитие продолжится: в 2027 году по федеральной программе планируют купить ещё два трамвая. Обновляют и спецтехнику с оборудованием — всё ради стабильной работы и качества перевозок.

МУП «ГЭТ» — крупный налогоплательщик: за 9 месяцев 2026 года перечислено около 157 млн рублей в бюджеты разных уровней, до конца года направят ещё порядка 88 млн.

Весь комплекс — обновление спецтехники, развитие подвижного состава, поддержка инфраструктуры — нацелен на одно: надёжную работу городского электротранспорта и более высокое качество обслуживания пассажиров.