Сегодня на развязке Карла Маркса — Большая в краевой столице произошло ДТП с участием большегрузного транспорта. По предварительным данным, Mercedes с прицепом двигался по Карла Маркса и прицепом случайно задел ограждение путепроводной развязки. От удара фрагмент ограждения сломался и упал с высоты на проезжую часть на ул. Большой, сообщает hab.aif.ru.

Как пояснили в городской Госавтоинспекции, в момент столкновения фуры и ограждения под путепроводом на ул. Большой проезжал легковой автомобиль Toyota Corolla Axio. Водитель легковушки не заметил упавший фрагмент ограждения и совершил на него наезд.

В ДТП обошлось без пострадавших, повреждения только у автомобиля.