В России с 31 декабря 2026 года вступят в силу новые требования к передаче информации о потребительских кредитах и займах. Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать о поступивших заявках в бюро кредитных историй не позднее чем через 30 минут, сообщает «КонсультантПлюс».

Кредиторы должны будут оперативно передавать сведения не только о поданных заявках, но и об их одобрении, заключении договора, перечислении денег заёмщику или отказе в предоставлении кредита.

Вместе с информацией о заявке в бюро кредитных историй будут поступать сведения об ИНН и дате рождения потенциального заёмщика. Это позволит финансовым организациям быстрее получать актуальную информацию о кредитной активности граждан.

Новые требования предусмотрены законодательством о противодействии кредитному мошенничеству. Они должны затруднить оформление нескольких кредитов на имя одного человека за короткий промежуток времени, в том числе при использовании мошенниками чужих персональных данных.