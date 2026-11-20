В посёлке Солнечный Хабаровского края ученики школы № 2 вернулись за парты после капитального ремонта, проведённого по президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети». В здании обновили учебные кабинеты, заменили инженерные сети и оборудовали специальный класс для детей с особенностями развития, сообщили в правительстве региона.

Во время ремонта в школе заменили окна, двери, напольные покрытия, освещение и коммуникации, а также установили новую мебель. Современное оборудование получили кабинеты физики, химии, биологии, труда и основ безопасности и защиты Родины. Теперь школьники смогут проводить практические занятия и лабораторные работы в обновлённых помещениях.

Одним из главных изменений стало открытие ресурсного класса для детей с особыми образовательными потребностями. Инициативу предложило местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. В помещении установили интерактивную песочницу, специальное зеркало, оборудование для развития речи, обучения чтению и письму, а также удобную мебель. Это уже второй подобный класс в Солнечном округе.

Всего в 2026 году в Хабаровском крае капитально отремонтировали восемь школ, ещё в одной работы планируют завершить до конца декабря. В 2028–2029 годах обновят ещё 18 образовательных учреждений, включая 12 школ, четыре детских сада и два техникума. На эти цели регион получит федеральное финансирование по национальным проектам «Молодёжь и дети» и «Семья». Ремонт затронет учебные заведения Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и нескольких районов края.