В парке «Динамо» в Хабаровске готовят новогодний городок, сообщает hab.aif.ru.
Главную ёлку высотой 20 метров соберут из 198 живых елей. Правда, установить её смогут не раньше начала декабря: сначала необходимо подготовить ледовое обрамление конструкции.
«Каркас нашей ёлки невозможно установить без ледового обрамления, поскольку это вопрос безопасности. Нужно, чтобы лёд набрал толщину 40–50 сантиметров. Как только температуры будут устойчиво низкие, мы сразу приступим к поставке льда и художественному оформлению», — рассказал директор муниципального учреждения «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.
В этом году посетителей снова ждёт конкурс ледовых фигур «Амурский хрусталь». Его концепцию ежегодно меняют, в том числе с учётом символа наступающего года по восточному календарю. Какие именно скульптуры появятся в парке, организаторы пока держат в секрете.
«Открывать все секреты не хочется заранее. Всех можно пригласить и своими глазами увидеть, что у нас будет нового», — заинтриговал Вадим Поступаев.
Помимо ледовых фигур, в городке появятся новые элементы светового оформления. Полностью менять иллюминацию каждый год слишком дорого, поэтому её обновляют постепенно. На прежнем месте останется и знакомый посетителям Гулливер.
Для любителей зимних развлечений подготовят большую и среднюю ледовые горки. А для самых маленьких вместо небольших спусков сделают ледовые линзы.
«Мы приняли решение всё-таки линзы сделать, а не маленькие горки, потому что они популярностью не пользовались. А вот в линзах дети любят копошиться», — пояснил директор.