В парке «Динамо» в Хабаровске готовят новогодний городок, сообщает hab.aif.ru.

Главную ёлку высотой 20 метров соберут из 198 живых елей. Правда, установить её смогут не раньше начала декабря: сначала необходимо подготовить ледовое обрамление конструкции.

Фото: «АиФ-Дальинформ»/ Михаил Малышев

«Каркас нашей ёлки невозможно установить без ледового обрамления, поскольку это вопрос безопасности. Нужно, чтобы лёд набрал толщину 40–50 сантиметров. Как только температуры будут устойчиво низкие, мы сразу приступим к поставке льда и художественному оформлению», — рассказал директор муниципального учреждения «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.

В этом году посетителей снова ждёт конкурс ледовых фигур «Амурский хрусталь». Его концепцию ежегодно меняют, в том числе с учётом символа наступающего года по восточному календарю. Какие именно скульптуры появятся в парке, организаторы пока держат в секрете.

«Открывать все секреты не хочется заранее. Всех можно пригласить и своими глазами увидеть, что у нас будет нового», — заинтриговал Вадим Поступаев.

Помимо ледовых фигур, в городке появятся новые элементы светового оформления. Полностью менять иллюминацию каждый год слишком дорого, поэтому её обновляют постепенно. На прежнем месте останется и знакомый посетителям Гулливер.

Для любителей зимних развлечений подготовят большую и среднюю ледовые горки. А для самых маленьких вместо небольших спусков сделают ледовые линзы.

«Мы приняли решение всё-таки линзы сделать, а не маленькие горки, потому что они популярностью не пользовались. А вот в линзах дети любят копошиться», — пояснил директор.