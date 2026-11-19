В Бикине полным ходом идёт капитальная реконструкция местного краеведческого музея имени Н. Г. Евсеева, которая осуществляется в рамках президентского национального проекта «Семья». На сегодняшний день строители уже сдали основные черновые этапы: здание получило новую крышу, обновленный фасад и полностью заменённую электропроводку, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По информации регионального министерства культуры, впереди самый ответственный этап — чистовая отделка интерьеров и установка современных систем климат-контроля. Эти работы имеют принципиальное значение для обеспечения сохранности фондов и удобства гостей. По графику масштабные внутренние преобразования должны быть полностью завершены к лету 2027 года.

«При поддержке главы государства мы поэтапно возвращаем нашему музею достойный вид. Преображение здания уже заметно, а впереди нас ждут не менее значимые внутренние работы, которые сделают пространство современным и доступным для каждого», — подчеркнула директор учреждения Галина Винниченко.

Она также добавила, что это долгожданное событие для всего Бикинского округа. Постройка 1988 года до этого момента не переживала столь глубокой модернизации, поэтому нынешнее обновление стало по-настоящему историческим. После завершения работ горожане и туристы получат безопасную и уютную площадку для погружения в историю родного края: новые инженерные сети создадут стабильный микроклимат для защиты ценных экспонатов, а светлые и просторные залы позволят проводить масштабные выставки, лекции, творческие вечера и мастер-классы.

Краеведческий музей имени Н. Г. Евсеева, основанный в 1984 году, является главным хранителем истории Бикинского округа. Его уникальность кроется в сочетании этнографических, археологических и естественно-научных коллекций. В фондах насчитывается 18,8 тысячи единиц хранения. Жемчужинами собрания считаются бронзовые украшения народов Приамурья XIX столетия, артефакты X–XIII веков, а также предметы времен Гражданской войны, найденные исследователями у села Васильевка на месте боев 1920-х годов.