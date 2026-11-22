В Хабаровском крае в Николаевске-на-Амуре продолжают устранять порыв на квартальной тепловой сети, из-за которого без тепла остались 17 многоквартирных домов. В них живут около полутора тысяч человек. Аварийная бригада работает с вечера 22 ноября, но ремонт затянулся на всю ночь, сообщает администрация Николаевского района.

Сообщение о повреждении трубопровода поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 17:00. Однако место прорыва удалось обнаружить только в 23:15. Повреждённый участок находится в районе домов № 93 на улице Сибирской и № 83 на улице Пионерской.

Ремонт теплотрассы в Николаевске-на-Амуре. Фото: Администрация Николаевского муниципального района

На месте работает бригада из пяти человек. Задействованы три единицы техники: экскаватор, сварочная машина и вахтовый автомобиль. После обнаружения повреждения специалисты приступили к подготовке и восстановлению трубопровода.

В ночном сообщении администрации говорилось, что идут сварочные работы. После их завершения систему планируют заполнить водой и испытать под давлением, чтобы проверить герметичность и прочность соединения. До этого момента говорить о завершении ремонта рано.

Без тепла остаются жители следующих домов:

Улица Пионерская: № 74, 83, 83а;

Улица Хабаровская: № 31, 31а, 33, 37, 49, 55, 55а, 57, 57а;

Улица Школьная: № 83;

Улица Сибирская: № 93, 99;

Улица Наумова: № 24а;

Улица Красноармейская: № 63а.

Работы продолжаются. Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.