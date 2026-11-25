В Николаевске-на-Амуре 36-летнего местного жителя осудили за незаконный вылов кеты в период её миграции к местам нереста, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В сентябре мужчина вышел на моторной лодке в акваторию Амура и с помощью рыболовной сети поймал несколько экземпляров осенней амурской кеты. Ущерб водным биоресурсам оценили в 130 тысяч рублей.

Мировой судья признал мужчину виновным в незаконной добыче рыбы с причинением крупного ущерба, использованием самоходного плавсредства и ловле на миграционных путях к нерестилищам.

С учётом признания вины суд назначил ему 150 часов обязательных работ. Орудие лова конфисковали, а иск прокурора о возмещении ущерба удовлетворили. Теперь осуждённому предстоит выплатить государству 130 тысяч рублей.