В Нанайском районе Хабаровского края причиной полной блокировки федеральной трассы А-376 стало столкновение седельного тягача и легкового автомобиля. После удара обе машины развернуло поперёк проезжей части, перекрыв движение в обоих направлениях, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Авария произошла 24 ноября на 178-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино, на ремонтируемом участке моста через протоку Анюй. Место происшествия находится между сёлами Троицкое и Найхин.

Ситуацию осложнила поломка системы зажигания тягача, из-за которой грузовик не может самостоятельно покинуть проезжую часть. На месте находится начальник районной Госавтоинспекции, сотрудники полиции ожидают прибытия тяжёлой дорожной техники для освобождения трассы.

До устранения последствий столкновения проезд по этому участку остаётся закрытым в обе стороны. Автомобилистам рекомендуют отложить поездки в данном направлении до возобновления движения.