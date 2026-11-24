В селе Усть-Орочи Хабаровского края полностью восстановили электроснабжение после аварии, вызванной мощным циклоном. Без центрального электричества населённый пункт оставался с 19 ноября. Энергоснабжение удалось вернуть 24 ноября в 17:35, сообщил глава Ванинского муниципального округа Алексей Маслов в своём канале в МАХ.

Обильные снегопады привели к повреждениям на линиях электропередачи, а снежные заносы отрезали село от районного центра. Спустя несколько часов после отключения электричества пропала и сотовая связь.

При этом котельная и водозабор муниципального предприятия «Янтарь ДВ» с первых часов аварии перешли на резервные источники питания. Благодаря этому жители всё время оставались с теплом и водой.

Дорожные службы четыре дня расчищали занесённые снегом участки. На четвёртые сутки сообщение с районным центром удалось восстановить.

Энергетикам предстояло обследовать около 300 опор линий электропередачи в труднодоступной местности. На четвёртые сутки часть домов и базовую станцию сотовой связи подключили к резервному генератору мощностью 100 кВт — в селе появилась мобильная связь.

Для поддержки населённого пункта из краевого резерва выделили дизельную электростанцию мощностью 500 кВт. Кроме того, из районного резерва закупили тонну дизельного топлива. Жителям, у которых нет печного отопления, передали 150 газовых баллонов для портативных плит.

Полностью восстановить подачу электричества удалось вечером 24 ноября. В сообщении Алексей Маслов поблагодарил энергетиков, дорожные службы, работников коммунального предприятия, местную администрацию и жителей села за работу и взаимовыручку во время аварии.