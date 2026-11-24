В Нанайском районе Хабаровского края из-за дорожной аварии полностью остановлено движение транспорта по федеральной трассе А-376. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок в этом направлении до восстановления движения, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

ДТП произошло на 178-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Авария случилась на ремонтируемом участке моста через протоку Анюй. Ближайшие к месту происшествия населённые пункты — сёла Троицкое и Найхин.

На место аварии выехали сотрудники районной Госавтоинспекции. Информации о сроках возобновления движения пока не поступало.

Автомобилистов призывают учитывать дорожную обстановку при планировании поездок. В условиях зимней непогоды водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учётом состояния покрытия и видимости, а также избегать резких манёвров.