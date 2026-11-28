В Хабаровском крае две женщины погибли в результате лобового столкновения внедорожника с грузовиком. Авария произошла сегодня около 13:00 на 95-м километре федеральной трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре», сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Pajero 1959 года рождения двигался со стороны Комсомольска-на-Амуре в направлении Хабаровска. При обгоне попутной Toyota Corolla мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania. После удара большегруз столкнулся с Toyota Corolla.

В результате аварии две пассажирки внедорожника — женщины 1972 и 1966 годов рождения — погибли на месте до приезда скорой помощи. Водителя Mitsubishi Pajero с травмами доставили в медицинское учреждение. Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают сотрудники краевой и районной Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Проезд по трассе затруднён. Обстоятельства ДТП устанавливаются.