В Комсомольске-на-Амуре местную религиозную организацию мусульман «НУР» обязали обеспечить антитеррористическую защищённость объекта и оформить паспорт безопасности. Такое решение принял Центральный районный суд города, сообщает МАХ «Суды Хабаровского края».

Во время надзорных мероприятий выяснилось, что руководитель организации не составил и не утвердил паспорт безопасности объекта. Это нарушает требования федерального закона «О противодействии терроризму».

Представитель религиозной организации в суде признал исковые требования. Он пояснил, что комиссия по категорированию объекта уже создана, а оформление паспорта началось. При этом попросил увеличить срок исполнения решения: организация готовится к переизбранию имама, а её перерегистрация может занять продолжительное время.

Суд признал административный иск обоснованным и удовлетворил его. Решение вступило в законную силу.