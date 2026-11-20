В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции пришли на помощь пожилой женщине, которая поскользнулась на автобусной остановке и не смогла самостоятельно подняться. Пенсионерку заметили во время патрулирования улиц, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Женщина упала на заснеженной остановке и оказалась в беспомощном положении. Проезжавшие мимо сотрудники патрульно-постовой службы остановились, помогли ей встать и очистить одежду от снега. Убедившись, что пенсионерка не получила травм, полицейские проводили её до подошедшего автобуса.

Во время сильного снегопада сотрудники полиции помогают и автомобилистам, застрявшим на городских улицах и загородных трассах. Наряды расчищают снег вокруг колёс, помогают устанавливать цепи противоскольжения и вытаскивают машины с помощью буксировочных тросов. Транспорт перемещают на расчищенные участки дороги, откуда водители могут продолжить движение.

Непогода серьёзно осложнила дорожную обстановку в Хабаровском крае, особенно в Комсомольске-на-Амуре, где снежные заносы парализовали движение на отдельных участках. Госавтоинспекция призывает водителей снижать скорость и увеличивать дистанцию между машинами, поскольку в снегопад ухудшается видимость, а на скользкой дороге значительно возрастает тормозной путь.