В Хабаровском крае более 22 тысяч жителей старшего поколения стали участниками проекта «Хабаровское долголетие», который позволяет бесплатно заниматься спортом, посещать театры, музеи и другие мероприятия. Программа действует в рамках президентского национального проекта «Семья» и регионального проекта «Старшее поколение», сообщили в министерстве социальной защиты края.

Присоединиться к проекту могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, проживающие в Хабаровском крае. Каждый участник имеет право бесплатно посещать до четырёх занятий в месяц. Сейчас в программе участвуют 99 организаций, предлагающих занятия плаванием, йогой, танцами, физкультурой, а также культурные мероприятия. Причём выбирать учреждения можно не только в своём городе, но и по всему региону.

Проект работает с декабря 2024 года и уже помог тысячам пожилых людей найти новые увлечения. Например, хабаровчанка Ирина Чингарева за время участия успела сыграть в онлайн-турнире по шахматам, попробовать себя в гандболе и начать заниматься карате. В краевом минсоцзащиты рассчитывают расширять список организаций, чтобы у пенсионеров появлялось ещё больше возможностей для активного отдыха.

Чтобы стать участником «Хабаровского долголетия», необходимо обратиться в любой центр социальной поддержки с паспортом и банковской картой «Мир», которая служит для учёта посещений. Узнать расписание занятий и записаться на них можно через чат-помощник проекта в MAX. Дополнительную информацию предоставляют по телефону горячей линии министерства 8 (4212) 23-23-23 в рабочее время.