В селе Хурба Хабаровского края завершили благоустройство «Парка Славы». Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выбор общественного пространства для обновления сделали сами жители. На территории выполнили планировку, подготовили основание под железобетонный фундамент, уложили гидроизоляцию, установили монумент «Солдат» и современный ландшафтный светильник.

Теперь парк станет пространством для проведения патриотических мероприятий.

«Спасибо огромное нашему Президенту за то, что благодаря его национальному проекту у нас в селе Хурба появляются такие места», — поделился впечатлением местный житель Алексей.

За семь лет действия президентского нацпроекта в Хабаровском крае благоустроили 742 общественных пространства. В 2026 году список пополнится ещё 63 площадками для жизни и отдыха.