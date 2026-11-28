В Хабаровском районе новую пожарную часть открыли в посёлке Кукан. Теперь под защитой пожарных находятся 808 жителей Кукана, сёл Наумовка и Догордон, сообщает МАХ губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

Пожарная часть № 10 переехала из ветхого здания, которому требовался капитальный ремонт, в новое модульное помещение. Оно оснащено всем необходимым для работы пожарных. На вооружении подразделения — две автоцистерны. Одну из них приобрели дополнительно, чтобы расширить возможности пожарной части. В штате — 11 сотрудников.

«По поручению нашего Президента развиваем противопожарную службу Хабаровского края, создаём новые подразделения. Открытие в Кукане — очередной этап этой работы: повышаем уровень защищённости населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров», — отметил Дмитрий Демешин.

Губернатор напомнил, что в сентябре этого года новое модульное здание открыли в рабочем посёлке Ванино. Там разместились пожарная часть и поисково-спасательное подразделение аварийно-спасательной службы края.

«Будем и дальше делать всё, чтобы в каждом, даже самом отдалённом селе края жители чувствовали себя в безопасности», — подчеркнул глава региона.