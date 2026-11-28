В Хабаровском районе в результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе А-376 погибла женщина, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края.

Авария произошла сегодня, 28 ноября, в 8:59 в районе 105-го километра трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино». По предварительным данным, водитель Toyota C-HR двигался со стороны Комсомольска-на-Амуре в направлении Хабаровска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q5.

В Audi находились пять человек. Травмы получили водитель — мужчина 1984 года рождения, а также четверо пассажиров: женщина 1983 года рождения и три девочки 2013, 2020 и 2023 годов рождения.

Водитель Toyota C-HR с тяжёлыми травмами доставлен в медицинское учреждение. Его пассажирка погибла на месте происшествия, её личность устанавливается.

На месте работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.

В Госавтоинспекции напоминают, что на дорогах края образовался снежный накат, и призывают водителей выбирать скорость с учётом дорожных условий.