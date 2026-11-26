В Хабаровском крае после вмешательства прокуратуры удалось завершить строительство десяти социально значимых объектов, на которых ранее выявлялись нарушения. Среди них дороги, медицинские учреждения и объекты коммунальной инфраструктуры, сообщили в прокуратуре региона.

В Хабаровске и Верхнебуреинском районе завершены дорожные работы, а в Ванинском районе построены социально-культурный центр и фельдшерско-акушерский пункт. В Нанайском районе сданы две амбулатории, в Вяземском — пристройка к школе. Также в Комсомольске-на-Амуре завершили строительство объектов инженерной защиты и причальной стенки.

Всего с начала 2026 года прокуроры выявили 554 нарушения законодательства при реализации инфраструктурных проектов. По итогам проверок внесено более 350 актов прокурорского реагирования. Основные претензии касались срыва сроков строительства, нарушений технологий и ненадлежащего качества работ.

Нарушения допускали не только подрядные организации, но и заказчики, которые своевременно не решали возникавшие проблемы. Надзорное ведомство продолжает контролировать строительство социально значимых объектов и соблюдение установленных сроков их ввода в эксплуатацию.