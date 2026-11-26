В Хабаровском крае семья из Хабаровска получила юбилейный, 150-тысячный сертификат на материнский капитал. Его вручили Анастасии и Николаю Рабчук после рождения первенца — сына Виктора, сообщает Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Поздравление состоялось во время выписки мамы с малышом из перинатального центра. Управляющий региональным отделением Соцфонда Алёна Никулина отметила, что семья стала обладателем 150-тысячного сертификата, оформленного в регионе за время действия программы.

Документ родители получили без заявления: электронный сертификат автоматически сформировали после регистрации рождения ребёнка и направили в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Анастасия и Николай рассказали, что, скорее всего, направят средства на улучшение жилищных условий. Семья мечтает о пополнении, поэтому материнский капитал станет важной поддержкой.

Программа действует с 2007 года, а с 2020-го сертификат оформляют и при рождении первого ребёнка. В 2026 году размер выплаты на первенца составляет 728 921 рубль. При рождении второго ребёнка семья, получившая сертификат на первого, может рассчитывать ещё на 234 321 рубль. Общая сумма достигает 963 243 рублей.

За 19 лет более 87,5 тысячи семей в Хабаровском крае и ЕАО с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия. Ещё 46 тысяч направили средства на образование детей, а 47,5 тысячи получали ежемесячные выплаты на их содержание.

Сегодня большинство родителей распоряжаются материнским капиталом онлайн: по данным Соцфонда, через Госуслуги проходят 85% таких обращений. В частности, при покупке жилья сведения о недвижимости автоматически загружаются в заявление из сервисов Росреестра, а для оплаты обучения достаточно приложить электронную копию договора с учебным заведением.