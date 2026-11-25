В Хабаровском крае впервые провели этапы Кубка России по сноуборду. На горнолыжном комплексе «Холдоми» за медали боролись спортсмены из 11 регионов страны, в том числе чемпионы мира и России, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соревнования прошли 23 и 24 ноября в олимпийской дисциплине «параллельный слалом-гигант». После квалификационных заездов сильнейшие участники выходили в финальную сетку и определяли победителей в парных дуэлях на соседних трассах.

Оба этапа среди женщин выиграла чемпионка мира София Надыршина из Сахалинской области. В первый день серебро досталось Татьяне Зубакиной из Кемеровской области, бронза — москвичке Ольге Найдякиной. Во второй день второе место заняла Мария Валовая из Москвы, третье вновь досталось Найдякиной.

У мужчин результаты двух этапов распределились иначе. 23 ноября победил Игорь Слуев, представляющий Свердловскую и Кемеровскую области, вторым стал Александр Ефремов из Краснодарского края, третьим — Дмитрий Бронников из Ханты-Мансийского автономного округа. На следующий день Ефремов поднялся на высшую ступень пьедестала, Слуев занял второе место, а Бронников снова стал третьим.

Хабаровский край представляли пять спортсменов — два юноши и три девушки. По словам главного тренера региональной сборной Сергея Сискевича, в первый день оба юноши прошли в финальную часть соревнований. Для них это был первый опыт выступления на Кубке России.

Отдельно тренер отметил Савву Масюка. В прошлом сезоне тот прошёл отбор на Спартакиаду учащихся, вошёл в число 32 сильнейших спортсменов страны и представлял Хабаровский край на соревнованиях в Красноярске.

Развитие сноуборда в регионе началось сравнительно недавно. Первое бесплатное отделение открылось в декабре 2023 года в Комсомольске-на-Амуре на базе Регионального центра развития спорта. Сегодня в реестре краевой федерации зарегистрировано 155 райдеров.

Проведение соревнований такого уровня в регионе соответствует задачам государственной программы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.