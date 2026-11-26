В Хабаровском крае суд взыскал 70 тысяч рублей компенсации морального вреда после падения шестилетнего ребёнка в открытый канализационный колодец. Пострадавший не смог выбраться самостоятельно, и на помощь пришлось вызывать пожарных, сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошёл в мае 2026 года в посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района. Вечером ребёнок провалился в канализационный колодец возле дома № 29 на улице Центральной. Люк оказался открытым, а выбраться из глубокой ямы без посторонней помощи несовершеннолетний не смог.

На место прибыли сотрудники пожарной части, которые извлекли ребёнка из колодца. В результате падения пострадавший получил ушибы и ссадины, а также пережил сильный испуг. Информация о происшествии появилась в СМИ, после чего прокуратура организовала проверку.

Надзорное ведомство установило, что причиной происшествия стало отсутствие крышки люка из-за ненадлежащего содержания объекта ресурсоснабжающей организацией. Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Требования удовлетворили: с организации взыскали 70 тысяч рублей в пользу законного представителя ребёнка.