В Хабаровском крае жители теперь могут оформить регистрацию по месту жительства непосредственно в МФЦ, не оставляя там паспорт на несколько дней. Регион одним из первых в России присоединился к новому проекту, благодаря которому штамп о прописке ставят прямо в центре госуслуг, сообщили в краевом правительстве.

Новая система заработала в октябре 2026 года, и за это время специалисты МФЦ уже поставили около тысячи регистрационных штампов. Раньше для оформления прописки паспорт требовалось передавать в уполномоченное ведомство, теперь необходимые процедуры можно пройти без длительного ожидания. О результатах проекта рассказали на встрече губернатора Дмитрия Демешина с заместителем председателя правительства России Ириной Окладниковой.

Пока новый порядок действует в семи регионах страны, включая Хабаровский и Приморский края. Ещё 62 субъекта протестировали систему и готовятся к её запуску. До конца первого полугодия 2027 года упрощённую регистрацию планируют сделать доступной по всей России.

В Хабаровском крае работают 17 филиалов МФЦ, дополнительный офис и 80 территориальных подразделений. Жителям доступно 726 государственных и муниципальных услуг, а записаться на приём и проверить статус заявления можно через чат-помощник в MAX. Развитие цифровых сервисов соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».