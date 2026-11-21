В Хабаровском крае сняли ограничения движения на двух автомобильных дорогах, введённые из-за непогоды. Проезд по всем дорогам региона обеспечен, сообщает МАХ «Хабаровскуправтодора».



С 9:30 21 ноября разрешили движение автобусов категорий М2 и М3, а также грузового транспорта на региональной трассе А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» — на участке с 457-го по 533-й километр.



С 12:00 отменили все ранее введённые ограничения на федеральной трассе «Чита — Хабаровск».



По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в округах и районах Хабаровского края осадков сейчас нет.