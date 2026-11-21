В Хабаровском крае в следующем году капитально отремонтируют восемь больниц и поликлиник, а также построят шесть новых модульных медицинских пунктов. О планах развития здравоохранения губернатор Дмитрий Демешин рассказал на встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой, сообщает он в МАХ.

Новые медпункты появятся в Николаевском, имени Лазо и Нанайском районах. Кроме того, регион намерен активнее внедрять цифровые сервисы и искусственный интеллект в работу медицинских учреждений.

Глава края отметил, что в этом году капитально отремонтировали пять медучреждений и построили три фельдшерско-акушерских пункта в отдалённых посёлках. По итогам девяти месяцев также выполнены целевые показатели по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом С, медицинской реабилитации и кадровому обеспечению.

«Качество и доступность медпомощи в крае — один из наших главных приоритетов. В следующем году темпы не снижаем», — заявил Дмитрий Демешин.

Он подчеркнул, что оценивать работу системы здравоохранения нужно не только по отчётным показателям, но и по мнению жителей.

«Крайне важно не просто добиваться красивых цифр в отчётах, а получать положительную оценку от самих жителей», — отметил губернатор.

Работа по обновлению медицинской инфраструктуры ведётся в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», инициированных президентом России Владимиром Путиным.