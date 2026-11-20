В Хабаровске около 300 студентов приняли участие в фестивале «Студенческая осень — 2026», организованном по президентскому национальному проекту «Молодёжь и дети». За три дня участники разработали восемь проектов студенческого самоуправления, познакомились с иностранными студентами и создали собственные творческие номера, сообщили в комитете по делам молодёжи правительства края.

Первый день фестиваля посвятили развитию студенческих объединений. На стратегической сессии молодые люди предложили восемь решений, направленных на совершенствование студенческого самоуправления. Также состоялась встреча Международного клуба дружбы, объединившая представителей 13 государств, включая Китай, Иран, Йемен, Конго и КНДР. Участники познакомились с национальными кухнями и пообщались с иностранными блогерами.

Во второй день студенты вместе с экспертами разбирались, как превратить научную идею в полноценный проект, найти финансирование и грамотно представить свою разработку. Заключительный день посвятили творчеству: участники занимались вокалом, танцами, актёрским мастерством, созданием музыки и дизайном под руководством профессиональных наставников.

Финалом фестиваля стал общий квартирник, на котором студенты представили песню и танец, подготовленные всего за один день. Ещё одним результатом стало праздничное оформление входной группы Молодёжного досугового центра, созданное самими участниками. Теперь в регионе начинается подготовка к фестивалю «Студенческая весна — 2027», где молодые исследователи смогут представить новые проекты.