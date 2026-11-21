Жители Хабаровского края с начала 2026 года потеряли из-за дистанционных мошенников более миллиарда рублей. Деньги похитили у 2010 человек, сообщает прокуратура Хабаровского края.



По данным надзорного ведомства, за это время удалось раскрыть 718 IT-преступлений, а в суды направили 389 уголовных дел о киберхищениях.



Особенно ощутимыми оказались потери за последнюю неделю: злоумышленники похитили у 51 жителя края более 27,9 миллиона рублей.



Схемы обмана остаются разнообразными. Мошенники представлялись сотрудниками силовых ведомств, социальных служб и банков, убеждали людей переводить деньги на так называемые безопасные счета или отдавать их курьерам для «декларирования».



Другие преступники предлагали дополнительный заработок, инвестиции с высокой доходностью и игру на бирже. В некоторых случаях они знакомились с потерпевшими через социальные сети и мессенджеры, а затем похищали вложенные ими деньги.



Жителей также обманывали при покупке товаров и оплате услуг: после перевода средств обещанное не доставляли и не оказывали. Распространённым способом остаются сообщения от имени знакомых с просьбой одолжить деньги. После перевода выясняется, что аккаунт собеседника взломан.



Ещё одна схема связана с вредоносными приложениями. Мошенники присылают ссылку для установки программы на телефон, после чего получают возможность списывать деньги с банковской карты.



По всем указанным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.