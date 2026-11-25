В Хабаровском крае прививки от гриппа сделали 395 588 человек — это почти 93% от запланированного числа. До конца сезона иммунизацией рассчитывают охватить около 427 тысяч жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди привитых — почти 149 тысяч детей и около 246 тысяч взрослых. Вакцинацию прошли более 23 тысяч работников образования, свыше 20 тысяч медиков, около 10 тысяч сотрудников транспортной сферы и почти 18 тысяч студентов. Прививки также сделали 109 тысяч жителей старше 60 лет и около 38 тысяч человек с хроническими заболеваниями.

В краевом минздраве напоминают, что бесплатную прививку можно сделать в поликлинике по полису ОМС. В этом сезоне используют отечественную вакцину, обновлённую с учётом изменившихся штаммов вируса гриппа А и В. По данным ведомства, для формирования иммунитета после вакцинации требуется примерно три недели.

Медицинские учреждения края готовятся к сезонному росту заболеваемости. Диагностика гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии организована в 20 медицинских организациях. Для выявления инфекций используют ПЦР-исследования и экспресс-тесты.

Помощь пациентам с ОРВИ и гриппом оказывают почти восемь тысяч врачей и специалистов среднего звена. При необходимости к работе готовы привлечь ещё 168 человек. Для медиков в этом сезоне провели 634 обучающих мероприятия, обучение прошли 15,5 тысячи специалистов.

Бесплатная вакцинация от гриппа входит в мероприятия национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.