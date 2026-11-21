В Хабаровском крае охотничьи угодья продолжают проверять на соблюдение правил охоты, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.
За одну неделю инспекторы выявили девять нарушений, а в качестве вещественных доказательств изъяли четыре единицы огнестрельного охотничьего оружия.
Рейды проходили с 13 по 19 ноября. Сотрудники государственного охотничьего надзора проверяли не только охотничьи угодья, но и особо охраняемые природные территории краевого значения. Всего состоялось десять выездов.
Под проверку попали 77 человек и 52 транспортных средства. По каждому из девяти выявленных нарушений составили протоколы об административных правонарушениях.
В охотнадзоре напоминают: о случаях незаконной охоты можно сообщить в краевую службу по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий по телефонам