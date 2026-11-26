В Хабаровском крае в 2027 году благодаря национальному проекту «Семья» обновят 25 учреждений культуры. Преобразования затронут библиотеки, музеи, дома культуры, театры и детские школы искусств, сообщили в министерстве культуры края.

Новое оборудование и музыкальные инструменты получат детские школы искусств в посёлках Солнечном и Эльбане, а также детская музыкальная школа № 4 в Хабаровске. Детские культурно-просветительские центры откроют в краевой столице, Комсомольске-на-Амуре, Сергеевке, Лососине, Горном и Бикинском округе.

В 2027–2028 годах масштабные ремонтные работы проведут в домах культуры Синдинского сельского поселения и посёлка Октябрьского, а также в Центре национальной культуры села Булава. Современные модельные библиотеки появятся в Амурском, Бикинском и Советско-Гаванском округах.

Техническое оснащение обновят в Хабаровском краевом академическом музыкальном театре, Дальневосточном художественном музее, музее имени Гродекова и краеведческих музеях Комсомольска-на-Амуре и Бикинского округа. В последнем также завершат капитальный ремонт, начатый в 2026 году.

Дополнительную грантовую поддержку за успешные проекты для семей и детей получат детская библиотека в селе Богородском, Дом культуры для молодёжи и населения Хабаровска и Центральный дом культуры Солнечного округа.