В Хабаровском крае в преддверии Дня матери наградили многодетных женщин, победителей семейных конкурсов и специалистов, которые помогают сохранять материнство и поддерживают семьи с детьми. Торжественный приём состоялся в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор Дмитрий Демешин поздравил участниц церемонии и подчеркнул, что поддержка материнства остаётся одним из приоритетов государственной и региональной политики.

«Не смогу сказать лучше, чем наш Президент Владимир Путин: „В традициях всех народов Российской Федерации — прежде всего самое тёплое, душевное отношение к маме, благодарность маме за жизнь, за воспитание, за внимание, за душевную теплоту“. Вы строите карьеру, участвуете в общественной и политической жизни — и при этом остаётесь образцом любви, красоты и заботы», — сказал глава края.

Благодарственные письма губернатора получили 25 многодетных матерей из Хабаровска, Бикинского и Вяземского округов, Хабаровского района и района имени Лазо.

Дипломами отметили семьи — победителей Всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Семья защитника Отечества — 2026» победила семья Камалиддин, в номинации «Многодетная семья» — семья Толстых, в номинации «Золотая семья» — семья Фахреевых.

Также наградили победителей краевого конкурса «Семья Хабаровского края». Первое место заняли Алексей и Наталья Таровские из села Нижнетамбовское Комсомольского округа. Второе место присудили Ивану и Елене Гололобовым из Николаевска-на-Амуре, третье — Денису и Анне Кабановым из Амурска.

Отдельно отметили лауреатов премии губернатора «Сохранение жизни ребёнка и охрана материнства „За жизнь“». Дипломы получили шесть специалистов, среди них психолог городской поликлиники № 11 Елена Волкова. Она рассказала, что в работе с беременными женщинами особенно важно помочь им поверить в собственные силы и справиться с трудностями.

В Хабаровском крае живут 13 женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», более 60 обладательниц почётного знака «Материнская слава». Всего в регионе насчитывается свыше 27 тысяч многодетных семей.

В 2026 году для них расширили меры поддержки: появилась выплата при рождении пятого и последующих детей, увеличились возможности использования краевого материнского капитала.