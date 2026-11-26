В Хабаровском крае в 2027 году на здравоохранение, образование и социальную поддержку жителей направят более 130 миллиардов рублей. Это почти 56% регионального бюджета, сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.

Средства позволят сохранить финансирование 84 видов социальной помощи, которыми пользуются около 435 тысяч жителей края. При этом индексацию социальных выплат увеличили с первоначально запланированных 4% до 6,8%. Дополнительные возможности появились благодаря федеральной поддержке и росту собственных доходов региона.

По словам губернатора, федеральный центр выделил краю ещё 6 миллиардов рублей. Кроме того, ранее региону списали задолженность более чем на 16 миллиардов рублей, что позволило высвободить средства для развития. С 2023 года собственные доходы краевого бюджета выросли на 67%.

Поддержку городов и районов в следующем году увеличат на 14,6%, до почти 93 миллиардов рублей. Деньги направят на зарплаты бюджетникам, ремонт дорог, школ и коммунальных сетей, благоустройство дворов и обеспечение жильём молодых семей. Также финансирование регулирования тарифов на коммунальные услуги и пассажирские перевозки увеличат на 15–17%, чтобы сдержать рост платежей для населения.

«Будем дальше улучшать транспортную доступность удалённых северных районов — в полном объёме сохраним субсидии на авиаперелёты, водный транспорт и доставку продуктов», — подчеркнул Дмитрий Демешин.