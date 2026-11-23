В Хабаровском крае тысячи жителей присоединились к международной просветительской акции «Географический диктант». В этом году для участников открыли 120 площадок по всему региону, сообщает пресс-служба правительства края.

Акция стартовала 22 ноября и проходит уже в 12-й раз. В Год единства народов России её главной темой стало единение людей через интерес к географии, культуре и истории страны. Организатор — Русское географическое общество.

Старт диктанту дали с Международной космической станции. Космонавты пожелали участникам успехов и новых открытий, напомнив о масштабах и разнообразии России.

В Хабаровском крае для проведения акции выбрали и необычные места. Впервые диктант написали на берегу реки Большие Эртукули в Нанайском округе — на спортивной базе Центра социальной адаптации «Грань». Участников встретил директор центра, путешественник и член жюри конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» Михаил Непогодин.

К акции присоединилась и министр туризма края Марина Ярцева. Она написала диктант в хабаровском визит-центре «Амурский утёс».

«Географический диктант — это не экзамен, а приглашение к путешествию. Когда мы узнаём, как устроены наша страна и наш край, у нас появляется желание увидеть всё своими глазами», — отметила Марина Ярцева.

Те, кто не успел посетить очную площадку, могут пройти диктант онлайн. Такая возможность будет доступна до 10 декабря на официальном сайте акции.