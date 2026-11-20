Хабаровском крае продолжают устранять последствия непогоды на электросетях. Перебои с подачей электричества затронули населённые пункты сразу четырёх муниципальных образований. По состоянию на 17:00 20 ноября аварийные бригады ещё работали в восьми населённых пунктах, сообщила hab.aif.ru начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Нарушения электроснабжения произошли на фоне обильного снегопада и порывистого ветра. Они отмечались в Ванинском и Солнечном округах, Советско-Гаванском округе и Комсомольском районе.

К аварийно-восстановительным работам привлекли 16 бригад — всего 53 человека. На местах задействовали 17 единиц техники.

При этом сообщений о чрезвычайных ситуациях в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС не поступало.

Последствия снегопада продолжают устранять и дорожные службы. На момент предоставления информации сохранялись ограничения для движения пассажирского транспорта на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино на участке с 457-го по 533-й километр. Паромная переправа Ванино — Холмск оставалась закрытой, аэропорты работали с учётом погодных условий.

В населённых пунктах края коммунальные и дорожные службы расчищают улицы и территории от снега. Спасатели рекомендуют жителям по возможности отказаться от поездок за пределы населённых пунктов, а также от посещения лесов, зимовий, турбаз и горных районов.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружать электросеть, следить за отопительными приборами и не оставлять без присмотра включённые обогреватели и топящиеся печи. При происшествиях следует звонить по номеру 112.