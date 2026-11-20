В Хабаровском крае беспилотники уже более 900 раз применяли для охраны лесов, выявления незаконных рубок и контроля за пожарами. Сейчас в регионе также разрабатывают систему доставки грузов дронами в труднодоступные населённые пункты, сообщили в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.

Опыт региона представили на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске. Как рассказал министр цифрового развития Евгений Дёмин, беспилотники помогают специалистам обследовать удалённые территории, следить за состоянием лесов и выявлять нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, их используют при проверке дорожных работ и в сельском хозяйстве.

Одним из наиболее востребованных направлений стала охрана лесов от пожаров. С помощью дронов специалисты обнаруживают очаги возгораний, определяют площадь распространения огня и координируют работу пожарных. По словам представителей федерального Минэкономразвития, за десять месяцев 2026 года с применением беспилотников проведено уже 16,9% контрольных мероприятий федеральных ведомств при установленном целевом показателе в 10%.

Отдельный проект связан с доставкой грузов в удалённые районы края. По поручению губернатора Дмитрия Демешина специалисты разрабатывают систему планирования полётов и дистанционного управления беспилотниками. Уже созданы первые образцы оборудования, включая автономный центр управления, а начальные испытания дали положительные результаты. В перспективе такие аппараты смогут доставлять необходимые грузы туда, где обычный транспорт зависит от сезонного состояния дорог и погодных условий.