В Хабаровском крае за десять месяцев 2026 года количество региональных проверок бизнеса сократилось в полтора раза — с 67 до 46. При этом контролирующие органы стали чаще проводить профилактические встречи с предпринимателями, помогая устранять нарушения до назначения штрафов, сообщили в правительстве региона.

Результаты работы представил губернатор Дмитрий Демешин на VII Всероссийском форуме контрольных органов, который проходит в Хабаровске с 19 по 21 ноября. Мероприятие собрало более 700 представителей федеральных ведомств, бизнеса и региональных властей из 87 субъектов страны. По словам главы края, количество профилактических визитов в регионе выросло на 34% и превысило 4,1 тысячи.

Проверки постепенно переводят в цифровой формат. Уже около 20% контрольных мероприятий в Хабаровском крае проводят через приложение «Инспектор», а для наблюдения за лесами используют беспилотники. Кроме того, предприниматели получили возможность обращаться за профилактическими визитами без назначения штрафов по итогам таких мероприятий. Срок рассмотрения жалоб бизнеса через Госуслуги сократили вдвое — до 7,5 дня.

Подобные изменения происходят по всей стране. За пять лет количество проверок в России сократилось с 1,5 миллиона в 2019 году до 273 тысяч в 2025-м. Одновременно выросло применение беспилотников: за девять месяцев нынешнего года с их помощью провели 38,5 тысячи контрольных мероприятий против 3,1 тысячи за аналогичный период прошлого года. Власти рассчитывают и дальше снижать административную нагрузку на добросовестные предприятия.