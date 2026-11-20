В Хабаровском крае 21 ноября установится преимущественно ясная и морозная погода. В большинстве населённых пунктов осадков не ожидается, днём воздух прогреется до −5...−13 градусов, а ночью местами похолодает до −24.

В Хабаровске ожидается преимущественно солнечная погода. Днём температура составит около −11 градусов, ночью небо будет ясным, а столбики термометров опустятся до −17. Ветер слабый, около 2 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём будет около −9 градусов, ожидается небольшая облачность. Ночью станет холоднее — до −16, небо будет преимущественно облачным. Существенных осадков не прогнозируют.

В Чегдомыне днём ожидается около −13 градусов и преимущественно солнечная погода. Ночью температура опустится до −24.

В Вяземском днём будет около −10 градусов, ночью — до −16. Ожидается небольшая облачность, к ночи небо прояснится.

В Бикине прогнозируют солнечную погоду. Днём воздух прогреется до −8 градусов, ночью похолодает до −20. Осадков не ожидается.

На побережье также сохранится морозная погода. В Советской Гавани днём ожидается около −5 градусов и небольшая облачность. Ночью небо прояснится, температура опустится до −12. Ветер около 5 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём будет около −10 градусов, ожидается небольшая облачность. Ночью температура понизится до −19, облачность станет переменной. Ветер около 4 м/с.

Чумикан — днём −11 °C, ночью −13 °C, преимущественно солнечно, ветер с порывами до 7 м/с.

Самым холодным из представленных населённых пунктов станет Охотск. Днём там ожидается около −17 градусов, ночью — до −20. Прогнозируется небольшая облачность, существенных осадков не будет. Ветер около 5 м/с.

Таким образом, суббота в Хабаровском крае обещает быть преимущественно солнечной и сухой. Однако жителям стоит учитывать значительное похолодание в ночные часы: в Чегдомыне температура может опуститься до −24 градусов, в Бикине — до −20, в Николаевске-на-Амуре и Охотске — до −19 и −20 соответственно.