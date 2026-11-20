В Хабаровском крае с полуночи 19 ноября до 14:00 20 ноября зарегистрировали 56 дорожно-транспортных происшествий. В восьми авариях травмы получили 12 человек. Такие оперативные данные hab.aif.ru предоставила врио заместителя начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю Юлия Новикова.



По предварительной статистике, за этот период произошло 38 столкновений автомобилей, девять наездов на стоящие транспортные средства, пять наездов на препятствия, два наезда на пешеходов и два съезда с дороги. Больше всего аварий зарегистрировали в Хабаровске: 25 столкновений, четыре наезда на стоящие машины и четыре наезда на препятствия.



Данные отражают обстановку на 14:00 20 ноября и могут быть скорректированы по мере поступления и уточнения информации.



Между тем затруднения в движении сохраняются. На федеральных трассах работает тяжёлая дорожная техника, спецмашины убирают снег и в городах.



«Просим двигаться со скоростью, позволяющей своевременно принять меры к остановке. В городах также работает техника, просим не бросать транспорт на проезжей части, чтобы не мешать уборке снега и приведению дорог в нормативное состояние», — предупредила Юлия Новикова.



Актуальную информацию о перекрытии и открытии дорог публикует министерство транспорта Хабаровского края.