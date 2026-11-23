В Хабаровске суд приговорил местного жителя к четырём годам лишения свободы условно за незаконный сбыт огнестрельного оружия через интернет, сообщает МАХ судов Хабаровского края.

Мужчина увлекался историей оружия времён Великой Отечественной войны и приобрёл у жителя западных регионов России пистолет ТТ промышленного производства. Покупка обошлась ему в 22,5 тысячи рублей. Оружие должны были отправить почтой.

По материалам дела, хабаровчанин знал, что оборот такого огнестрельного оружия запрещён, но намеревался перепродать пистолет другому человеку по более высокой цене. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники транспортной полиции.

В ходе расследования мужчина полностью признал вину, раскаялся и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он также дал подробные показания о соучастниках из других регионов.

Суд учёл признание вины, раскаяние, положительные характеристики подсудимого и сотрудничество со следствием. В итоге ему назначили четыре года лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.