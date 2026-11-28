В Хабаровске суд вынес приговор мужчине, который во время пьяной ссоры с соседом ударил его ножом в живот. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщает Краснофлотский районный суд.

Конфликт произошёл в ночь с 22 на 23 декабря 2025 года. Сначала мужчины обменялись ударами руками, затем один из них взял нож и ранил оппонента. У потерпевшего диагностировали проникающее ранение брюшной полости, а также травмы грудной клетки и затылка.

В суде подсудимый признал вину частично. Он настаивал, что действовал из страха за себя и внуков: по его словам, сосед пришёл к нему в квартиру и первым начал драку.

Однако суд не принял доводы о необходимой обороне. При оценке обстоятельств учли количество и расположение ранений, в том числе повреждение жизненно важной области, а также поведение обоих участников конфликта до и после происшествия.

Действия мужчины квалифицировали по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета в качестве оружия.

Приговор вступил в законную силу.