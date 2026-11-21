В Хабаровске собственника водонапорной башни 1930-х годов постройки обязали провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующее решение принял Железнодорожный районный суд, сообщает МАХ «Суды Хабаровского края».

С иском к владельцу сооружения, расположенного на улице Карла Маркса, 69, обратилось краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Башня находится под государственной охраной и включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Ответчик владеет зданием с ноября 2014 года. Как установил суд, за это время он не предпринял мер для сохранения исторического сооружения. Башня пришла в неудовлетворительное аварийное состояние и продолжает разрушаться. Существует угроза самопроизвольного обрушения несущих конструкций и полной утраты объекта.

Суд признал собственника недобросовестным и обязал его провести необходимые работы по сохранению памятника в течение года после получения разрешения краевого управления охраны объектов культурного наследия.

Владелец обжаловал решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда оставила его без изменения.