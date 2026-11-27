Уборка снега в краевой столице идёт по графику. Сегодня расписанием уборочных работ поделились в городской администрации.

Расчистка автобусных карманов, пешеходных переходов и посадочных площадок продолжается сегодня на улицах 65-летия Победы, Радищева, Автобусной, Ульяновской, Суворова и Березовском шоссе.

Проезжую часть убирают на Пушкина, развязке Карла Маркса, Демьяна Бедного, Большой, Шелеста, Воронежской, Серышева, проспекте 60-летия Октября, развязках Юбилейная и Восточная, Восточном шоссе (до Выборгской), Совхозной, Тихоокеанской. Также дорожники вывозят снег.

Городские власти обращаются к автомобилистам с просьбой не мешать работе спецтехники и убирать припаркованные машины с обочин — от этого напрямую зависит, насколько чисто будут убраны дороги.

Отметим, за минувшие сутки, по данным мэрии, на улицах города было задействовано 45 единиц техники. Убрано и вывезено более 170 кубометров снега, использовано 15 кубометров песко-соляной смеси.

Сегодня утром вышло 30 единиц спецтехники.